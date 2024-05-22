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فريق التحرير

22 مايو 2024

لدعم التحقيق في حوادث الطائرات.. مذكرة تعاون بين “سلامة النقل” و”الدفاع”

محليات
لدعم التحقيق في حوادث الطائرات.. مذكرة تعاون بين “سلامة النقل” و”الدفاع”

وقع المركز الوطني لسلامة النقل مذكرة تعاون مع وزارة الدفاع لدعم التحقيق في حوادث الطائرات التابعة للوزارة.

تشمل المذكرة مساندة المحققين، الاستفادة من إمكانات الجانبين، مشاركة الخبرات، إنشاء مختبر للإدارة العامة للسلامة بالقوات المسلحة، وتدريب المختصين وتأهيلهم. وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للمركز الكابتن طي بن عبدالرحمن الشمري، والمدير العام للإدارة العامة للسلامة بالقوات المسلحة العميد الطيار الركن علي بن سعد المجري، ضمن أعمال المؤتمر الدولي “مستقبل الطيران” 2024 في الرياض.

تهدف المذكرة إلى مشاركة الخبرات في التحقيقات، التعاون في التمارين الافتراضية، والتنسيق المتبادل للمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الداخلية والخارجية. يشمل التعاون أيضًا الزيارات المتبادلة لفرق العمل لتحسين مجالات التحقيق في الحوادث.

كما وقع المركز مذكرة تفاهم مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ممثلة في نائب الرئيس للبحث والابتكار الدكتور علي بن حسن الشيخي، للتعاون في الأبحاث الفنية ودراسات المختبرات الهندسية. تضمن الاتفاقية تبادل الخبرات، التدريب، تطوير الكفاءات، التعاون في مجالات التقنية، البحث العلمي، الابتكار، وتفعيل برامج المسؤولية المجتمعية المشتركة.

يأتي توقيع المذكرتين في إطار أهداف المركز لتعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات المحلية لتحسين مستويات سلامة النقل.

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