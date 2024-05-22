ولي العهد والرئيس الفرنسي يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لوقف فوري لإنهاء الحرب في غزة

جرى اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وتم في بداية الاتصال، تبادل التهنئة بين ولي العهد، وفخامة الرئيس الفرنسي بتوقيع الاتفاقية بين الخطوط الجوية السعودية، وشركة إيرباص لشراء 105 طائرات.

ثم جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون القائم في عدد من المجالات، وبحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما تم خلال الاتصال، تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في غزة، وضرورة تكثيف الجهود والاتصالات الدولية للتوصل لوقف فوري لإنهاء الحرب، وكافة أشكال التصعيد، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية الكافية.