محلل سياسي لـ”الوئام”: اعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين انتصار كبير في الصراع مع إسرائيل

الوئام – خاص

ترحيب عربي واسع، بإعلان كل من أيرلندا والنرويج وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، في دليل على وجود إجماع دولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

اعتراف هام

ومن جانبه قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن هذا الاعتراف هام للغاية من دول لها ثقلها وهناك دول أخرى قد تعترف قريبا بالدولة الفلسطينية وهذا أمر مهم جداً قد يبنى عليه التأثير في الضغط على المجتمع الدولي.

وأضاف “الرقب” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن هذا الاعتراف دعم معنوي للشعب الفلسطيني وهو يعزز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية ويمكن إذا صدرت مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية ضد نتنياهو ووزير حربه قد يكون هذا عامل محرك لدول أخرى برفع الحرج عنها للاعتراف بالدولة الفلسطينية خاصة عندما تكون حكومة الاحتلال متهمة بجرائم إبادة جماعية وجرائم يحاسب عليها القانون الدولي.

جزء من النضال

وتابع السياسي الفلسطيني: “والاعتراف معنوي وخطوة من خطوات الصراع ضد الاحتلال الإسرائيلي ونتمنى أن تتحول مع الوقت هذه القرارات إلى اعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية المستقلة.

يذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا وهنغاريا وقبرص والسويد.