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22 مايو 2024

تعاون سعودي ياباني لتعزيز التجارة.. بنك “التصدير والاستيراد” يوقّع اتفاقيتين مع “SMBC” و”MUFG”

محليات
تعاون سعودي ياباني لتعزيز التجارة.. بنك “التصدير والاستيراد” يوقّع اتفاقيتين مع “SMBC” و”MUFG”

وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي، اليوم الأربعاء، اتفاقيتي تعاون مع بنك SMBC للأعمال المصرفية، وبنك MUFG المحدود.

يأتي ذلك بهدف تطوير أوجه التعاون وفرص التمويل المشترك لتعزيز الصادرات غير النفطية في الأسواق المستهدفة، وذلك على هامش منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030 في طوكيو.

ومثّل الجانبين في التوقيع، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ومن جانب بنك SMBC الرئيس التنفيذي أكيهيرو فوكودوم، ومن جانب بنك MUFG الرئيس التنفيذي هيرونوري كاميزوا.

وأوضح المهندس الخلب، أن هاتين الاتفاقيتين تأتيان ضمن إطار الجهود المشتركة لتقوية العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية واليابان، وتحقيق الرؤية السعودية اليابانية 2030، التي تمثل امتداداً للتعاون الاقتصادي الراسخ بين البلدين، وأن تلك المشاريع التجارية تمضي إلى آفاق أوسع في ظل قوة ومكانة البلدين والفرص الاستثمارية الواعدة لديهما.

وخلال اجتماع الطاولة المستديرة للشركات الكبرى، استعرض المهندس الخلب، نشاط بنك التصدير والاستيراد السعودي مع المؤسسات المالية والشركات التجارية اليابانية في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتطوير المشاريع ذات الاهتمام المشترك.

وفي لقاء الطاولة المستديرة للقطاع المالي شدد على أهمية العمل التكاملي بين جميع المؤسسات المالية وقطاعات الأعمال، لتقديم الحلول الائتمانية المحفزة كافة لتسريع وتيرة التجارة والاستثمارات البينية والعالمية.

بنك “التصدير والاستيراد” السعودي هو بنك تنموي يعمل على تمكين الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030، ويتمحور دوره حول تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من التوسع والانتشار في الأسواق العالمية، وذلك من خلال سد الفجوات التمويلية وتقليص مخاطر التصدير.

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