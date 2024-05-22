مستشار الأمن القومي الأمريكي: من حق كل دولة اتخاذ قرارها بشأن الاعتراف بفلسطين

في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، أكد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، على مجموعة من النقاط المهمة المتعلقة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

صرح سوليفان بأن “من حق كل دولة اتخاذ قرارها بشأن الاعتراف بفلسطين”، مشددًا على سيادة الدول في اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية.

كما أشار إلى أن العملية الإسرائيلية الأخيرة في رفح كانت “دقيقة”، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستراقب سير العمليات الإسرائيلية في غزة عن كثب لضمان تحقيق الأهداف المحددة.

وفيما يتعلق بموقف الإدارة الأمريكية من حل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، أوضح سوليفان أن الرئيس جو بايدن يؤمن بأن “حل الدولتين هو أفضل سبيل لجلب استقرار طويل الأمد” إلى المنطقة.

وأكد على التزام الولايات المتحدة بالسعي لتحقيق هذا الحل من خلال الجهود الدبلوماسية.

كما كشف سوليفان أنه تم اطلاعه على خطط إسرائيل لتقليل الخسائر البشرية لأدنى حد خلال العمليات في رفح، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تقدر هذا الجهد وتدعم أي خطوات تهدف إلى تقليل المعاناة الإنسانية في المنطقة.