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فريق التحرير

22 مايو 2024

“تروكولر” تتيح للذكاء الاصطناعي الرد على المكالمات بالصوت الشخصي

منوعات
“تروكولر” تتيح للذكاء الاصطناعي الرد على المكالمات بالصوت الشخصي

أعلنت خدمة معرفة المتصل “تروكولر” عن شراكة مع مايكروسوفت للاستفادة من تقنية الصوت الشخصي الجديدة التي تقدمها Azure AI Speech.

استبدلت تروكولر وظائف وكلاء الصوت التقليديين بأصوات اصطناعية تحاكي الأصوات البشرية. وأوضحت الشركة أن مساعدها المدعوم بالذكاء الاصطناعي يتيح للعملاء الرد على المكالمات بصوتهم الخاص.

وتأتي هذه الخدمة الجديدة عبر شراكة مع مايكروسوفت، حيث تستخدم تروكولر تقنية الصوت الشخصي التي قدمتها مايكروسوفت في نوفمبر كجزء من Azure AI Speech.

وباستخدام تقنية الصوت الشخصي، يمكن لمساعد تروكولر تكرار أصوات المستخدمين لدعوة المتصلين والرد عليهم.

توفر الخدمة أيضًا خيارات صوتية معدة مسبقًا للمساعدة في الرد على المكالمات، وفحص المكالمات غير المعروفة، وتلقي الرسائل، والرد نيابة عن المستخدم، وتسجيل المكالمات.

ويحتاج المستخدمون لتسجيل نص بصوتهم لبضع ثوانٍ لإنشاء نسخة رقمية بعد الموافقة. ويمكن لهذه النسخة الرقمية الرد على المكالمات بصوت المستخدم. كما يمكن تعديل قالب الترحيب للمتصلين، رغم أن تروكولر قيدت هذا القالب عند استخدام الصوت الشخصي.

وتضيف ميزة الصوت الشخصي في Azure AI Speech علامات مائية للمخرجات الكلامية للتعرف على الصوت الاصطناعي. وتقول تروكولر: “نعتقد أن ميزة الصوت الشخصي قد تحدث ثورة في إدارة المكالمات وتعزز تجربة المستخدم. نتطلع لمواصلة استكشاف إمكانات التقنيات الصوتية بالشراكة مع مايكروسوفت وتقديم حلول مبتكرة لمستخدمينا”.

وستُطرح ميزة الصوت الشخصي في مساعد تروكولر خلال الأسابيع المقبلة في الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، جنوب إفريقيا، الهند، السويد، وتشيلي.

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