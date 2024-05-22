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فريق التحرير

22 مايو 2024

بمشاركة أكثر من 800 متخصص.. انطلاق مؤتمر ومعرض مجلس المطارات الدولي في الرياض

محليات
بمشاركة أكثر من 800 متخصص.. انطلاق مؤتمر ومعرض مجلس المطارات الدولي في الرياض

دشن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج في الرياض اليوم، المؤتمر والمعرض العالمي لمجلس المطارات الدولي (WAGA 2024)، الذي تستضيفه شركة مطارات الرياض، بحضور قادة قطاع الطيران والرؤساء التنفيذيين للمطارات وبمشاركة أكثر من 800 متخصص من مختلف أنحاء العالم.

ويقام المؤتمر والمعرض العالمي لمجلس المطارات الدولي (WAGA 2024)، على مدى ثلاثة أيام في في استضافةٍ دولية هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، حيث تأتي هذه الاستضافة انعكاساً للدور الفاعل للمملكة العربية السعودية في قطاع إدارة المطارات والطيران كونها أحد اللاعبين والمؤثرين في هذا المجال على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

ويحمل المؤتمر والمعرض العالمي لمجلس المطارات الدولي (WAGA 2024)، الذي ينظمه مجلس المطارات الدولي ومجلس المطارات بآسيا والمحيط الهاديء والشرق الأوسط (ACI world & ACI Asia-Pacific & Middle East)، شعار «السباق العالمي: كيفية التميز في منظومة المطارات التنافسية»، وسيبحث عدداً من المحاور الرئيسة أبرزها دور المملكة بصفتها كياناً رائداً في قطاع النقل الجوي على المستوى العالمي، وإسهامات مطارات الرياض في دعم المستهدفات الاستراتيجية للمملكة، مع عرض موسّع لأبرز الإنجازات التي حققتها الشركة على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وذلك بما يعزز مكانتها بوصفها عنصراً فاعلاً في تحقيق تطلعات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

ورحب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج بضيوف المملكة المشاركين في المؤتمر والمعرض العالمي لمجلس المطارات الدولي (WAGA2024)، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها المملكة في تنظيم كبرى الأحداث العالمية وما تقدمه من أثر إيجابي على الصعيد الدولي فيما يتعلق بقطاع إدارة المطارات والطيران.

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض أيمن أبو عباة إلى أهمية هذه الاستضافة التي جاءت انعكاساً للدور الفاعل للمملكة العربية السعودية في قطاع إدارة المطارات والطيران كونها أحد اللاعبين والمؤثرين في هذا المجال على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

فيما عبر المدير العام لمجلس المطارات الدولي لويس فيليب دي أوليفرا عن امتنانه لحفاوة الاستقبال، مشيراً إلى الإمكانيات الهائلة التي تتميز بها شركة مطارات الرياض باستضافة المؤتمر والمعرض ستثمر لمجلس المطارات الدولي (WAGA2024)، مؤكداً أن هذه الجهود ستصب في صناعة واقع أكثر تميزاً في قطاع إدارة المطارات.

بدوره أكد المدير العام لمجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط ستيفانو بارونشي، على الأهمية الكبيرة لـ (WAGA2024) بالنسبة إلى مجلس المطارات الدولي نظرًا لأن الحدث يُعقد في الشرق الأوسط للمرة الأولى.

وفي إطار تكامل الجهود المبذولة في قطاع الطيران في المملكة، تتزامن استضافة شركة مطارات الرياض للمؤتمر والمعرض العالمي لمجلس المطارات الدولي (WAGA 2024)، مع إقامة مؤتمر مستقبل الطيران الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني في خضم أسبوع حافل لقطاع الطيران المدني في المملكة، حيث تحتضن الرياض عدداً من المحافل الهامة في منظومة المطارات وقطاع النقل الجوي، من بينها الاجتماع السابع لقادة الطيران المدني في الشرق الأوسط، واجتماع المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحفل جوائز المطارات، والمنتدى الأمني الأول لمنظمة الطيران المدني العربية، إضافة الى “المؤتمر العالمي للتسهيلات” الذي تعقده منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) للمرة الأولى وغيرها من الفعاليات، وتعد استضافة المملكة لهذه الأحداث النوعية تجسيدًا لمكانة المملكة الرائدة في قطاع الطيران ودورها الفاعل في تطويره وتنميته على المستوى العالمي.

يشار إلى أن مجلس المطارات الدولي قد تأسس في العام 1952م ، ويضم في عضويته حتى مايو الجاري 814 عضواً، ويدير 2110 مطارًا في 169 دولة، وتعتبر الجمعية العامة السنوية لمجلس المطارات الدولي منصة رئيسية لتبادل المعرفة والتعاون والتطوير في صناعة الطيران العالمية، مما يدفع إلى النمو والتميز في عمليات وإدارة المطارات في مختلف أنحاء العالم.

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