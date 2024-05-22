خاتم ذكي.. خطوة جديدة من “سامسونج” في عالم الأجهزة القابلة للارتداء

تستعدّ “سامسونج” للدخول بقوة إلى سوق الخواتم الذكية من خلال طرح خاتمها الجديد Galaxy Ring، بسعر يتراوح بين 300 و350 دولارًا.

وتُشير التسريبات إلى أنّ الخاتم قد يأتي مع اشتراك شهري بقيمة 10 دولارات أو أقل.

وكانت “سامسونج” قد كشفت عن Galaxy Ring في فبراير الماضي، لكنّ المعلومات عنه لا تزال محدودة.

ولم تُحدد “سامسونج” بعد ما إذا كان الاشتراك الشهري إلزاميًا أم اختياريًا، وقد ألمح نائب رئيس سامسونج، هون باك، إلى إمكانية تقديم اشتراك شهري في مقابلة مع CNBC عند الكشف عن الخاتم.

ولم تطرح “سامسونج” سابقًا اشتراكًا صحيًا خاصًا بأجهزتها القابلة للارتداء، على عكس بعض منافسيها.

وتُشير المعلومات إلى أنّ Galaxy Ring سيتكامل مع تطبيق Samsung Food، الذي يقدم خطط وجبات واقتراحات نظام غذائي مفصلة بناءً على البيانات الواردة من الخاتم.

ويعد طرح سامسونج خاتمها الذكي Galaxy Ring خطوة مهمة لدخول سوق مُزدهر، خاصةً مع امتلاكها نظامًا بيئيًا للأدوات القابلة للارتداء يشمل الساعات الذكية.