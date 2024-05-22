سركيس أبوزيد لـ”الوئام”: قرارات طلب اعتقال نتنياهو وجالانت معنوية وتفتقر لآليات التطبيق

الوئام- خاص

تستمرّ أصداء قرار المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الصادر بطلب إصدار مذكّرة اعتقال ضد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير دفاعه يوآف جالانت؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، ويبقى السؤال: ما أهميّة تلك القرارات؟ وهل تشكّل أداة ضغط على حكومة نتنياهو لوقف الحرب أم لا؟

يقول سركيس أبوزيد، المحلل السياسي اللبناني والباحث بالشؤون الدولية: “قرارات محكمة العدل الدولية ضد رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، تظلّ معنوية، لأنها تفتقر لآليات التطبيق على أرض الواقع، لكنها تبقى مِن المرّات القليلة التي تتخذ فيها مؤسسات دولية قرارات ضد شخصيات إسرائيلية على المستوى الأول مٍن الأهمية، وهو ما أثار حفيظة إدارة الولايات المتحدة بقيادة الرئيس جو بايدن، ودوائر غربية أوروبية، ومنها فرنسا، التي أعلنت أنه لا يجب المساواة بين قادة إسرائيل و’حماس’ أمام الجنائية الدولية”.

ويُضيف سركيس أبوزيد، في حديث خاص لـ”الوئام”: “ساعَد على صدور قرارات ‘الجنائية الدولية’ الأيام الماضية، وجود الرأي العام العالمي الغاضب من تصرّفات حكومة نتنياهو وجيش إسرائيل في قطاع غزة وضد الشعب الفلسطيني، طوال نحو 8 أشهر من الحرب المستمرّة”.

ويوضّح المحلل السياسي أنّ “القرارات الصادرة عن الجنائية الدولية ضد نتنياهو لن تثنيه عن مواصلة الحرب على الفلسطينيين؛ لأنه يُدرك جيّدا أن استمرار القتال يرتبط باستمراره في السلطة، وربما يتعرّض نتنياهو مع وقف إطلاق النار لسقوط حكومته، وربما يتعرّض لمحاكمات في الداخل؛ بسبب اتهامات له بالفساد والفشل جرّاء هجمات تعرّضت لها إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، وأيضا هناك احتمالات أن يُواجه نتنياهو ورجال حكومته اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة عقب خروجه من السلطة”.