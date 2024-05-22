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22 مايو 2024

200 ألف يورو تعويض لعائلة شوماخر بعد مقابلة مُزيفة بالذكاء الاصطناعي

منوعات
200 ألف يورو تعويض لعائلة شوماخر بعد مقابلة مُزيفة بالذكاء الاصطناعي

حصلت عائلة مايكل شوماخر على تعويض قدره 200 ألف يورو (216360 دولاراً) من ناشري مجلة ألمانية طبعت “مقابلة” تم إعدادها بواسطة الذكاء الاصطناعي مع بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات سبع مرات.

وأكدت متحدثة باسم الأسرة، اليوم الأربعاء، حكم محكمة العمل في ميونيخ والتسوية التي أقرتها مجموعة فونكه الإعلامية، التي تنشر مجلة دي اكتوايله، دون الإدلاء بأي تعليق آخر.

وتم إقالة رئيس تحرير المجلة العام الماضي، مع اعتذار فونكه لعائلة شوماخر.

ولم يظهر شوماخر (55 عاماً) أسطورة فيراري، علناً منذ تعرضه لإصابة خطيرة في الدماغ في حادث تزلج أثناء عطلة عائلية في جبال الألب الفرنسية في ديسمبر كانون الأول 2013.

وتحافظ عائلة شوماخر على خصوصية صارمة فيما يتعلق بحالة السائق السابق، حيث يقتصر الوصول إليه على المقربين منه.

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