أتالانتا بطلا للدوري الأوروبي على حساب ليفركوزن

توج فريق أتالانتا الإيطالي بلقب الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2023-24 إثر تغلبه على نظيره باير ليفركوزن بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب “أفيفا” في العاصمة الأيرلندية دبلن، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2023-24.

جاءت أهداف المباراة عن طريق النجم النيجيري أديمولا لوكمان “هاتريك” في الدقائق 12، 26، و75 على التوالي لصالح فريق أتالانتا.

ونجح أتالانتا في الفوز بأول ألقابه بعد مرور 61 عامًا عندما توج بلقب كأس إيطاليا عام 1963 ومصالحة جماهيره التي أبدت غضبها بعد خسارة الكأس المحلية لصالح فريق يوفنتوس.

ونجح أتالانتا في إنهاء مسيرة اللاهزيمة لصالح فريق باير ليفركوزن التي استمرت 51 مباراة بين فوز وتعادل في انجاز تاريخي غير مسبوق