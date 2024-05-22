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23 مايو 2024

الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين ترفع كسوة الكعبة للحفاظ على نظافتها وسلامتها

محليات
الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين ترفع كسوة الكعبة للحفاظ على نظافتها وسلامتها

تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين، عمليات الحفاظ على نظافة وسلامة كسوة الكعبة المشرفة ومنع العبث بها، حيث تم اليوم رفع الجزء السفلي من الكسوة، جريًا على العادة السنوية، بارتفاع ثلاثة أمتار وفق الخطة المعتمدة لموسم الحج.

فيما تمت تغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين ونصف وطول 54 متراً من الجهات الأربع.

وتمت أعمال الرفع عن طريق 36 من الكوادر الوطنية الفنية المتخصصة و 10 رافعات، حيث يرفع ثوب الكعبة المشرَّفة عادة على عدة مراحل، تبدأ من فك أسفل الكسوة من جميع الجوانب، وفصل الأركان، ومن ثم فك الحبل السفلي وإخراجه من حلقات تثبيت الكسوة، ولف كسوة ‫الكعبة المشرَّفة‬ بارتفاع 3 أمتار، وموازاته على ارتفاع متر واحد، وتثبيته من جميع الجوانب، وفك ثلاثة من القناديل، ثم تثبيت القماش الأبيض على جميع الجهات كلٍّ على حدة، مع تركيب القناديل على القماش الأبيض وصولاً إلى المرحلة الأخيرة، لف الجزء السفلي من ستارة باب الكعبة المشرفة.

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