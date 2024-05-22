هيرب بوميستر.. الأمريكي الذي قتل 13 رجلًا وخبأ 10 آلاف عظمة بشرية في مزرعته

حددت السلطات الأمريكية الضحية رقم 13 لرجل الأعمال “هيرب بوميستر”، الذي انتحر في 1996، بعد أن ارتكب سلسلة من عمليات القتل، يرجح أنها تصل إلى 25 شخصًا على الأقل، على مدار 10 سنوات.

وقال طبيب شرعي، وفق شبكة “CBS News” إن الجهود المتجددة لتحديد آلاف العظام التي عُثر عليها في مزرعة مملوكة لـ”بوميستر”، رفعت عدد ضحاياه المفترضين إلى 13 ، مما يمثل تحديثًا قاتمًا آخر في قضية امتدت لعقود.

تم الحصول على أربعة ملفات تعريف جديدة للحمض النووي للرفات التي عُثر عليها في المزرعة، ومن المقرر إرسالها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي لإجراء تحليل علم الأنساب الجيني على أمل التعرف عليها، كما قال جيف جيليسون، الطبيب الشرعي في مقاطعة هاميلتون.

وقد تم التعرف في وقت سابق على تسعة رجال ضحايا مفترضون لـ”بوميستر”، الذي انتحر في كندا في يوليو 1996، حيث سعى المحققون لاستجوابه بعد العثور على نحو 10 آلاف عظمة متفحمة وشظايا عظام في مزرعة “فوكس هولو” المترامية الأطراف.

وقال “جيليسون” إن المحققين يعتقدون أن العظام والشظايا يمكن أن تمثل رفات 25 شخصًا على الأقل.

بوميستر وعلاقات غير سوية

ويعتقد المحققون أن “بوميستر”، الذي كان متزوجًا وأب لثلاثة أطفال، يتردد على حانات المثليين، وأنه استدرج الرجال إلى منزله وقتلهم في مزرعته في ويستفيلد، على بعد حوالي 16 ميلًا (25.75 كيلومترًا) شمالي إنديانابوليس.

في عام 2022، بدأ “جيليسون” تحقيقات مضنية لمطابقة ضحايا “بوميستر” المحتملين الآخرين مع آلاف العظام والشظايا المتفحمة والمسحوقة التي عثرت عليها السلطات في ممتلكاته في تسعينيات القرن العشرين ثم وضعت في التخزين.

“نظرًا لأنه تم العثور على العديد من الرفات محترقة ومدمرة، فإن هذا التحقيق يمثل تحديًا كبيرًا. ومع ذلك، فإن فريق المتخصصين في إنفاذ القانون والطب الشرعي الذين يعملون في القضية لا يزالون ملتزمين”؛ قال جيليسون، وفقًا لشبكة CBS.

وطلبت السلطات الأمريكية من أقارب الشباب الذين اختفوا بين منتصف ثمانينيات القرن العشرين ومنتصف تسعينيات القرن العشرين تقديم عينات الحمض النووي لجهود تحديد هوية الضحية الجديدة. وحتى الآن تبين أن اثنين من بين ثمانية رجال تم تحديدهم في تسعينيات القرن العشرين كضحايا محتملين لبوميستر: جيفري أ. جونز ومانويل ريسينديز.

آخر ضحايا بوميستر.. رجلان اختفيا في 1993

كان جونز يبلغ من العمر 31 عامًا، وريسينديز 34 عامًا، عندما تم الإبلاغ عن اختفائهما في عام 1993. تم التعرف على رفات “جونز” الأسبوع الماضي من خلال تحليل علم الأنساب الجيني الشرعي الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب جيليسون، حسبما قال الطبيب الشرعي يوم الثلاثاء. وتم التعرف على رفات ريسينديز باستخدام نفس التقنية في يناير.

وفي أكتوبر الماضي، بمساعدة عينة من الحمض النووي الذي قدمتها والدته، تم تأكيد شظايا العظام الأخرى على أنها شظايا ألين ليفينغستون البالغ من العمر 27 عامًا. وقد اختفى ليفينغستون في نفس يوم اختفاء “ريسينديز”.

كيف بدأت قضية بوميستر؟

بدأت هذه القضية في يونيو 1996 عندما اكتشف ابن “بوميستر” البالغ من العمر 15 عامًا، جمجمة بشرية على بعد حوالي 60 ياردة من المنزل.

بدأ التحقيق بينما كان “بوميستر” وزوجته البالغة من العمر 24 عامًا في منتصف إجراءات الطلاق. في اليوم التالي لعثور ابنهما على العظام، مُنحت زوجة بوميستر أمرًا وقائيًا طارئًا لإبعاده عنها وعن الأطفال الثلاثة.

في ذلك الوقت، ادعى “بوميستر” أن الجمجمة المكتشفة كانت جزءًا من الممارسة الطبية لوالده الراحل، وبعد ثلاثة أيام من اكتشاف الصبي للرفات، عثر رجال الإطفاء في مقاطعة هاميلتون على المزيد من الرفات، مما حير المحققين. “إنه مكان غير عادي للعثور على الجثث”؛ قال الشريف جو كوك لصحيفة “إنديانابوليس ستار”.

كان “بوميستر” يبلغ من العمر 49 عامًا عندما انتحر في كندا في يوليو 1996، حيث سعى المحققون لاستجوابه حول الرفات البشرية المكتشفة في مزرعة فوكس هولو، وهي ممتلكاته التي تبلغ مساحتها 18 فدانًا في ويستفيلد.

وبحلول عام 1999، ربطته السلطات باختفاء ما لا يقل عن 16 رجلًا منذ عام 1980، بما في ذلك العديد من الذين عثر على جثثهم ملقاة في الجداول الضحلة في ريف وسط إنديانا وغرب أوهايو.