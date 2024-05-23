الأرصاد: طقس غائم جزئيًا وفرص لهطول أمطار على عدة مناطق

أفاد المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة

درجة الحرارة

وجاءت درجة الحرارة العظمى 43 درجة مئوية في مكة المكرمة، بينما كانت درجة الحرارة الصغرى 30، ونسبة الرطوبة 55، أما المدينة المنورة فتوقع المركز أن تكون درجة الحرارة العظمى فيها 42 درجة مئوية، بينما الصغرى 28، ونسبة الرطوبة 25.

البحر الأحمر

الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة

أما ارتفاع الموج فهو من نصف المتر إلى متر ونصف، أما حالة البحر فهي خفيف إلى متوسط الموج

الخليج العربي

حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، أما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.