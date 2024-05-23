7 جوائز لـ”كنوز السعودية” في مسابقة “جوائز تيلي” العالمية

فازت مبادرة “كنوز السعودية” في وزارة الإعلام، بـ7 جوائز عن فيلميها “هورايزون” و”المحطة سبعة”، منها 5 جوائز فضية، وذلك في حفل توزيع “جوائز تيلي” في نيويورك.

وانطلقت “جوائز تيلي”، عام 1979 ومقرها مدينة نيويورك الأمريكية، لتكريم الأعمال المتميزة في مجالات الفيديو والتلفزيون والإبداع البصري، وتتلقى أكثر من 13000 مشاركة على مستوى العالم سنوياً، ويتم اختيار الفائزين للتكريم بناء على التميز في المجالات التالية: المحتوى ذي العلامات التجارية، والإعلانات التجارية والتسويق، والواقع التفاعلي والمختلط، والمسلسلات، والمسلسلات التلفزيونية عبر المنصات الرقمية، والعروض والمقاطع المصورة، والفيديوهات الاجتماعية.

ويرصد فيلم “هورايزون” جمال البيئة الطبيعية للمملكة العربية السعودية، بينما يوثق فيلم “المحطة سبعة” إنجازات رؤية المملكة 2030 في عامها السابع الذي يوافق سنة 2023.

وحصل الفيلم على أربعة جوائز فضية في الفئات التالية: التصوير السينمائي، الطبيعة والحياة البرية، المسلسلات التلفزيونية العامة، الأعمال الخاصة بالمعلومات العامة، فيما حصل فيلم “المحطة سبعة” على ثلاثة جوائز، هي: جائزة فضية عن فئة التصوير السينمائي، وجائزتان برونزية عن فئة الأفلام الوثائقية الطويلة، والتصوير السينمائي.

ويُظهِر فيلم “هورايزون” الذي أنتجته مبادرة “كنوز السعودية ” بوزارة الإعلام بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية, مجموعة متنوعة من الكائنات الفطرية، مثل حيوان الأطوم أو حورية البحر، والدلافين، والنمر العربي الرشيق وأنواع الغزلان والمها.

ويعرض الفيلم ما تزخر به المملكة من أنواع المخلوقات التي تزيد على 10 آلاف نوع، كل منها يتكيف بشكل فريد مع محيطه، بهدف زيادة الوعي بالتنوّع البيئي في المملكة، والتعريف بالمناطق الجغرافية الفريدة، والجهود المبذولة لحماية الحياة البرية، والمحافظة على الأنواع النادرة فيها، وتعريف العالم بكنوزها المختلفة.

وخضع المشاركون في ” جوائز تيلي ” لتقييم من قبل مجلس تحكيم يضم أكثر من 250 خبيرًا رائدًا من وكالات الإعلان وشركات الإنتاج وشبكات التلفزيون العالمية الكبرى.

وتناول فيلم “المحطة سبعة” إنجازات رؤية المملكة 2030 في عامها السابع، الذي صادف عام 2023، ويرصد الفيلم التقدم المتحقق في المملكة على مختلف المستويات.

وكان فيلم “هورايزن” قد حصد في مايو الجاري جائزة النخلة الذهبية في مهرجان أفلام السعودية بدورته العاشرة عن فئة أفضل فيلم عن البيئة السعودية، كما نال في أبريل الماضي الجائزة البلاتينية من مسابقة “هيرميز” الإبداعية الدولية الشهيرة عن حملة إطلاقه الترويجية، وذلك عن بعد أن واجه منافسة شديدة مع العديد من الأعمال الدولية المرموقة، لتصل حصيلة كنوز من الجوائز الدولية التي حققتها منذ بداية العام إلى 12 جائزة.

وتندرج مبادرة “كنوز السعودية” ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى التوثيق المرئي للكنوز التي تزخر بها المملكة، كما تسعى إلى الإسهام في إحداث نقلة فنية على مستوى الإنتاج الفني.

مبادرة “كنوز السعودية” قدمت العديد من الأعمال الوثائقية مثل: “مرحلة صعبة”، “على حدّ سواء”، و”الفصل 295″، و”نورس العرب”، و”ماذا يأكل السعوديون”، و”أطلس السعودية”، وغيرها من الأعمال.