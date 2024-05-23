تراجعت أسعار النفط بشكل كبير يوم الخميس، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر.

وانخفض سعر خام برنت إلى حوالي 81 دولارًا للبرميل، بينما هبط سعر خام غرب تكساس إلى حوالي 77 دولارًا للبرميل.

وجاء هذا الانخفاض نتيجة لارتفاع مفاجئ في مخزونات النفط الأمريكية، مما أثار مخاوف من وجود فائض في الامدادات وانخفاض الطلب.

كما تأثر السوق بارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وهو العملة التي يتم بها تسعير النفط.

وقد أظهر تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 1.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى انخفاضها بمقدار 2.4 مليون برميل.

بالإضافة إلى ذلك، انخفضت مخزونات البنزين بنحو 900 ألف برميل، في حين ارتفعت مخزونات التقطيرات بمقدار 400 ألف برميل.