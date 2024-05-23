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  • 24 - 26
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    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

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  • 24 - 26
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    Days
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  • 8 - 10
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فريق التحرير

23 مايو 2024

ثمرة الجهود السعودية

رأي الوئام
ثمرة الجهود السعودية

منذ السابع من أكتوبر الماضي كثفت السعودية جهودها لدعم الشعب الفلسطيني في غزة ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم، وهذا الدعم امتداد للدور التاريخي الذي تقوم به الرياض لدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق المبادرة العربية للسلام والتي تقدمت بها المملكة منذ أكثر من 20 عامًا.

وقادت السعودية التحرك العربي والإسلامي من أجل بلورة موقف دولي رافض للعدوان الإسرائيلي وفي نفس الوقت الضغط على المجتمع الدولي للوصول إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية بما يحقق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأخذت السعودية على عاتقها عبء حشد التأييد الدولي للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وتنقلت اللجنة العربية الإسلامية برئاسة السعودية بين عواصم العالم والمؤسسات الدولية، واستضافت الرياض العديد من المؤتمرات واللقاءات والاجتماعات التي تركزت على دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وقادت السعودية الاجتماعات الخليجية مع الدول الأوروبية بهدف دفع أوروبا إلى الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، وشهد يوم أمس الأربعاء إعلان 3 دول من الاتحاد الأوروبي وهي أيرلندا والنرويج وإسبانيا الاعتراف بفلسطين في خطوة تؤكد إجماع المجتمع الدولي على دعم الحق الفلسطيني خاصة بعد تأييد 143 دولة من أعضاء الأمم المتحدة لحق فلسطين في الحصول على عضويتها الكاملة في المنظمة الأممية.

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