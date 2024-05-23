الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 3.3% في الربع الأول 2024

سجلت الصادرات غير البترولية والتي تشمل إعادة التصدير ارتفاعا بنسبة 3.3% مقارنة بالربع الأول 2023 م، في حين انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير إلى 5.2%.

وبحسب التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء بشأن التجارة الدولية للربع األول عام 2024م، ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 31.5% في نفس الفترة، بينما انخفضت الصادرات السلعية في الربع الأول 2024 م بنسبة 5.7% عن الربع الأول 2023 م؛ وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 8.3%.

فيما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلى في الربع الأول 2024 م إلى76.1% مقارنة بنسبة 78.2% في الربع نفسه من العام الماضي.

وعلى صعيد الواردات فقد ارتفعت في الربع الأول 2024 م بنسبة 6.4%، وبالنظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة % 24.8 عن نفس الربع من العام السابق.

وبالمقارنة مع الربع السابق الربع الرابع 2023 م فقد انخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 1.4%، كما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بنسبة 0.2%.

كذلك انخفضت قيمة الواردات بنسبة % 0.3، وسجل فائض الميزان التجاري السلعي انخفاضا بنسبة 3.8% بالمقارنة مع الربع الرابع 2023م.