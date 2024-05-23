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23 مايو 2024

الإحصاء: تراجع الصادرات غير البترولية إلى الواردات بنسبة 34.7% في الربع الأول من 2024

اقتصاد
الإحصاء: تراجع الصادرات غير البترولية إلى الواردات بنسبة 34.7% في الربع الأول من 2024

شهد الربع الأول من عام 2024 انخفاضاً في نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات، لتصل إلى 34.7% مقارنة بـ 35.8% في نفس الفترة من العام السابق، بحسب التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء بشأن التجارة الدولية للربع األول عام 2024م.

ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى الارتفاع الملحوظ في قيمة الواردات بنسبة 6.4%، بينما سجلت الصادرات غير البترولية زيادة أقل نسبياً بلغت 3.3%.

وعلى صعيد تفاصيل السلع المتداولة، لا تزال “منتجات الكيماوية” تحتل مكانة بارزة ضمن قائمة الصادرات غير البترولية، حيث تمثل ربع هذه الصادرات تقريباً، ومع ذلك، شهدت هذه الفئة انخفاضاً بنسبة 18.3% مقارنة بالربع الأول من عام 2023. وتأتي في المرتبة الثانية “اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما” بنسبة 22.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية، مسجلة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.6%.

أما على جانب الواردات، فقد تصدرت “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” القائمة بنسبة 22.7%، مسجلة انخفاضاً بنسبة 5.4%، تلتها “معدات النقل وأجزائها” بنسبة 13.0%، والتي شهدت انخفاضاً أكثر حدة بلغ 21.7% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

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