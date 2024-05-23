إصابة ثانية بإنفلونزا الطيور من الأبقار في الولايات المتحدة.. وخطر العدوى لا يزال منخفضا

أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC) تحديد حالة ثانية من إنفلونزا الطيور H5N1.

وقالت CDC في بيان إن عاملًا في مزرعة ألبان يبلغ من العمر 55 عامًا في ميشيغان أصيب بالمرض بعد العمل مع أبقار مصابة بإنفلونزا H5N1.

وفي حين أن عينة من الجهاز التنفسي العلوي أظهرت نتيجة سلبية، أكدت عينة من عينه إصابته بإنفلونزا الطيور H5N1.

وكان قد تم تشخيص عامل زراعي في تكساس بالمرض في مارس. وعانى المريضان في ميشيغان وتكساس من التهاب الغشاء الملتحمي، أو ما يُعرف بالتهاب العين الوردي. ولم يظهر أي منهم علامات على عدوى تنفسية.

وفسّرت CDC: “تم ربط التهاب الملتحمة (العدوى العينية) بالعدوى السابقة للبشر بفيروسات الإنفلونزا الطيور A وهو جزء من التعريف الحالي لمراقبة A(H5N1) لدى CDC”.

وأضافت: “على الرغم من أنه لا يُعرف بالضبط كيف تنتج العدوى العينية من التعرض للإنفلونزا الطيور، إلا أنه قد يكون ناتجًا عن تلوث للعينين، ربما برذاذ من سائل ملوث، أو لمس العينين بشيء ملوث بفيروس A(H5N1)، مثل اليد”.

وكانت حالة تكساس أول حالة إنسانية من إنفلونزا الطيور H5N1 في الولايات المتحدة. وعلى الصعيد العالمي، كانت هذه المرة الأولى التي يصاب فيها إنسان بإنفلونزا الطيور H5 من البقر.

وقد وجدت وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أن 49 قطيعًا من الأبقار على الأقل في تسع ولايات تعرضت لإنفلونزا H5N1. وفي يوم الأربعاء، أكدت CDC أن المخاطر الصحية التي تشكلها إنفلونزا الطيور H5N1 على البشر لا تزال منخفضة.

وقالت CDC: “استنادًا إلى المعلومات المتاحة، لا تغير هذه العدوى التقييم الصحي الحالي لدى CDC لخطر إنفلونزا الطيور H5N1 على الصحة العامة في الولايات المتحدة، والذي تعتبره الوكالة منخفضًا”. وأضافت: “ومع ذلك، يؤكد هذا التطور أهمية التدابير الموصى بها للأشخاص الذين يتعرضون للحيوانات المصابة أو المحتملة المصابة”.

وما زال المسؤولون يراقبون الوباء، ولكنهم يؤكدون أن الحليب المبستر آمن للشرب.

وتشجع CDC الأمريكيين على تجنب التعرض للحيوانات الميتة ونفايات الحيوانات. كما تنصح المسؤولين بعدم شرب الحليب الخام.

“اتباع هذه التوصيات أمر أساسي لتقليل خطر الشخص واحتواء المخاطر الصحية العامة بشكل عام”، كما نصحت المنظمة.