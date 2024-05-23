يتيح لها المساهمة في سن التشريعات.. السعودية تفوز بعضوية مجلس منتدى النقل الدولي

فازت السعودية بعضوية مجلس منتدى النقل الدولي (ITF)، وذلك خلال أعمال المنتدى الذي أُقيم في مدينة لايبزيج الألمانية.

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن هذه العضوية تعكس التزام السعودية بمعالجة تحديات النقل عبر حلول مبتكرة ومستدامة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعزز دور المملكة في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية.

إنجازات لوجستية

وأوضح “الجاسر” أن رؤية 2030 تسعى لاستغلال الموقع الاستراتيجي للمملكة لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا. وأشار إلى أن السعودية قفزت 17 مركزًا في مؤشر الأداء للخدمات اللوجستية لتصل إلى المرتبة 38 عالميًا، وحققت المرتبة 13 في مؤشر الربط الجوي الدولي التابع لـ IATA، والمرتبة 16 في مؤشر الاتصال بشبكة الملاحة البحرية.

ناقل جوي جديد

كما أعلن عن إطلاق ناقل جوي جديد تحت مسمى “طيران الرياض” بهدف ربط السعودية بأكثر من 250 وجهة دولية، ما يسهم في تعزيز موقع السعودية كمحور لوجستي عالمي.

التزام بالبنية التحتية والتنقل المستدام

وأشار “الجاسر” أيضًا إلى أن السعودية ملتزمة بتعزيز صمود البنية التحتية للنقل، وتعزيز التنقل المستدام، وضمان الوصول العادل إلى خدمات النقل للجميع، مؤكدًا تطلعها لمساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في تشكيل مستقبل نقل مستدام وشامل.

أهمية العضوية في ITF

ويعزز فوز السعودية بعضوية منتدى النقل الدولي (ITF) مكانتها في قطاع النقل العالمي، مما يتيح لها المساهمة في سن التشريعات والتنظيمات لتحسين وتطوير النقل على المستوى الدولي.

تأسس مجلس منتدى النقل الدولي (ITF) عام 2006 في باريس ويضم 66 دولة، ويهدف إلى وضع معايير وقوانين سياسات النقل عالميًا وتعزيز دور النقل في النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.