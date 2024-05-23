أوسيمين يصدم الهلال

كشفت تقارير صحفية أن النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي يرفض فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأصبح أوسيمين قريبًا من الرحيل عن نابولي بعدما ساهم بقوة في فوز فريق الجنوب ببطولة الدوري الإيطالي الموسم الماضى.

وأكدت شبكة ” Team Talk ” الإنجليزية أن أوسيمين يرفض فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي رغم اهتمام الهلال بضم النيجيري، وكذلك رغبة باريس سان جيرمان في ضمه بعد نهاية الموسم الحالي.

وأضافت الشبكة هدف أوسيمين في الوقت الحالي هو الدوري الإنجليزي مع رغبة قوية من جانب تشيلسي في التعاقد مع مهاجم نابولي، ولكن الصفقة لن تكون سهلة على تشيلسي لوجود اهتمام آخر من جانب مانشستر يونايتد للتعاقد مع أوسيمين.