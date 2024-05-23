السعودية تفوز باستضافة منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد لعام 2026

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن فوز السعودية باستضافة منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد خلال عام 2026، مما يعزز مكانة المملكة وريادتها كمركز لوجستي عالمي، ومحور دولي لربط القارات الثلاث.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر إن استضافة المملكة لهذا الحدث الرائد، يعكس مكانتها البارزة على الساحة العالمية، وما تتمتع به من ثقل كبير في المنظمات الدولية.

وأضاف الجاسر ان فوز المملكة بتنظيم منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد لعام 2026 يعد تتويجاً لجهود البارزة في قطاع الموانىء وسلاسل الامداد ، كما يأتي كذلك انعكاسا لحجم النمو في القدرات والكفاءة التشغيلية والاستثمارات التي عملت عليها “موانئ لتطوير البنية التحتية والخدمات البحرية بالشراكة مع القطاع الخاص، وارتفاع معدلات ربط موانئ المملكة مع موانىء العالم.

كما أشار وزير النقل والخدمات اللوجستية، إلى النمو الكبير لحجم الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، مما أسهم في إضافة خدمات ملاحية جديدة تربط المملكة بقارات العالم، وتدعم حركة التجارة والتصدير والارتباط بالاسواق الخارجية.