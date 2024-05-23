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فريق التحرير

23 مايو 2024

30 طنًا من المساعدات.. السعودية تسلم الأردن شحنة جديدة لدعم الإنزال الجوي في غزة

دوليات
30 طنًا من المساعدات.. السعودية تسلم الأردن شحنة جديدة لدعم الإنزال الجوي في غزة

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعماء الإنسانية، اليوم الخميس، مساعدات إنسانية تزن 30 طنًا، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأعلنت السعودية، ممثلة في المركز، عن تسليم الأردن، المساعدات لدعم ومساندة الجهود الإنسانية المبذولة من الأردن لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة للتخفيف من حدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، من خلال تأمين المظلات والشبكات المخصصة لعمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية البالغ وزنها 30 طنا، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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ويأتي ذلك امتدادًا لحرص حكومة المملكة العربية السعودية على إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمناطق المتضررة في قطاع غزة بمختلف الأساليب والطرق الممكنة، واستمرارًا للجهود المقدمة من السعودية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي تمر بالقطاع.

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