وفاة لاعب في الدوري المغربي بأزمة قلبية

تعرض المغربي أيوب أيت عيشت، لاعب النادي البلدي في مدينة ورزازات المغربية إلي أزمة قلبية أول أمس أدت الي وفاته.

وكشفت صحيفة البيان الإماراتية ان النادي الذي يلعب في دوري الهواة في المغرب نشر في بيان رسمي له علي موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” وفاة اللاعب وجاء نص البيان كالتالي:

«إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقل إلى جوار ربه لاعبنا الخلوق أيوب أيت عيشت، تعازينا الحارة لأفراد عائلته ولجميع مكونات النادي الرياضي البلدي لورزازات وللجمهور الورزازي كافة. رحم الله الفقيد وجعله من أهل الجنة مع الشهداء والصديقين والصالحين”