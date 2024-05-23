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فريق التحرير

23 مايو 2024

السطو على 25 مليون دولار في 12 ثانية.. اتهام شقيقين بتنفيذ أكبر جريمة رقمية في عالم الكريبتو

منوعات
السطو على 25 مليون دولار في 12 ثانية.. اتهام شقيقين بتنفيذ أكبر جريمة رقمية في عالم الكريبتو

في حادثة تعد الأولى من نوعها في عالم الجرائم الإلكترونية، تم توجيه اتهامات جنائية لشقيقين خريجين من معهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا (MIT)، بتنفيذ عملية احتيال إلكتروني معقدة أدت إلى سرقة 25 مليون دولار من العملة المشفرة الإيثريوم خلال مدة لا تتجاوز 12 ثانية.

الأخوان، أنطون بيير بوينو البالغ من العمر 24 عامًا، وشقيقه جيمس بيير بوينو البالغ من العمر 28 عامًا، يواجهان الآن اتهامات بالاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال.

وفقًا للمعلومات التي أصدرتها وزارة العدل الأمريكية، يعتبر هذا المخطط الجرمي الذي نُفذ في أبريل من العام 2023، سابقة في ميدان الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا المالية الحديثة.

ليزا موناكو، نائبة المدعي العام، صرحت بأن الأخوين بوينو قاما بتدبير مخططهما المحكم بعناية فائقة على مدار عدة أشهر، ليتم تنفيذه بسرعة مذهلة.

وأضافت موناكو أن عملاء من دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) كانوا على رأس الفريق الذي أحبط هذا المخطط الجرمي الفريد من نوعه، الذي يتسم بالجدة في مجال الجرائم المالية الرقمية.

المدعون يعتبرون هذه القضية استثنائية لأنها المرة الأولى التي يتم فيها مواجهة هذا النوع “الجديد” من الاحتيال بتهم جنائية.

ويواجه الشقيقان عقوبة قاسية قد تصل إلى السجن لأكثر من 20 عامًا إذا ما تم إثبات إدانتهما.

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