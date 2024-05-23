1166 صفقة عبر البورصة العقارية اليوم

شهدت البورصة العقارية اليوم الخميس، 1166 صفقة بقيمة وصلت إلى أكثر من 2.5 مليار ريال، لمساحة متداولة تجاوزت 5.28 مليون متر مربع.

وسجل أعلى سعر للمتر اليوم عبر البورصة العقارية 75294 ريال للمتر، فيما كان متوسط سعر المتر 481 ريال.

الأحياء الأكثر تداولاً

تصدرت الرياض قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية عبر البورصة العقارية، وجاء حي الجنادرية في المركز الأول بالقائمة بقيمة صفقات وصلت لأكثر من 416.7 مليون ريال.

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وضمت القائمة حي نمار بقيمة صفقات تخطت 11.7 مليون ريال، يليه حي النظيم بقيمة وصلت لأكثر من 10.2 مليون ريال، ثم حي مخطط الريان بمكة المكرمة بقيمة تجاوزت 8.7 مليون ريال، وفي المركز الخامس جاء حي الوسام بالرياض بقيمة وصلت لأكثر من 5.7 مليون ريال.