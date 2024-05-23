الهلال يجهز للتعاقد مع نجم ميلان

يجهز نادي الهلال عرضا استثنائيا للحصول على خدمات البرتغالي رفائيل لياو.

ويمتد عقد رفائيل لياو مع ميلان حتى صيف 2028.

وبحسب صحيفة أوجوجو البرتغالية، فإن الهلال سيقدم عرضا استثنائيا لميلان من أجل رفائيل لياو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت التقارير أن أنطونيو لياو والد اللاعب سيزور السعودية خلال الفترة المقبلة برفقة ماريو روي، وسيط اللاعبين، الذي ساعد في إنجاز صفقتَي أوتافيو مع النصر، ونيمار جونيور مع الهلال الصيف الماضي.

وأشارت التقارير إلى أن الصفقة ضمن أهداف الهلال قبل كأس العالم 2025 بعد الحصول على مولفقة جورج جيسوس مدرب الفريق.