“تاسي” ينهي جلسات الأسبوع بتراجع 1.32% بتداولات بأكثر من 5.5 مليار ريال

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” جلسات نهاية الأسبوع اليوم الخميس، على تراجع 161.04 نقطة بنسبة 1.32%، وأغلق عند مستوى 11,995.99 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في جلسة اليوم أكثر من 221.7 مليون سهم، بقيمة سوقية وصلت لأكثر من 10.6 مليار ريال عبر تنفيذ 484.1 ألف صفقة بقيمة تداول بلغت أكثر من 5.5 مليار ريال.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

وشهدت جلسة نهاية الأسبوع اليوم، ارتفاع أسهم 63 شركة، فيما أغلقت 154 شركة على تراجع من إجمالي عدد الشركات المدرجة بالسوق البالغة 234 شركة.

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وجاءت شركات الباحة وأيان وكابلات الرياض وأنابيب الشرق وجزيرة تكافل في صدارة الشركات الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحت بين 7.69 إلى 4.74%.

وكانت شركات بوبا العربية وبي اس اف والخليجية العامة ونسيج والعربية، هي الأكثر انخفاضًا خلال جلسة اليوم بنسب تراوحت بين 6.59 إلى 4.39%.

مؤشر “نمو”

وتراجع مؤشر السوق الموازية “نمو” بنسبة 0.62% بانخفاض 165.43 نقطة وأغلق عند مستوى 26679.57 نقطة.