“تاسي” ينهي جلسات الأسبوع بتراجع 1.32% بتداولات بأكثر من 5.5 مليار ريال

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

23 مايو 2024

“تاسي” ينهي جلسات الأسبوع بتراجع 1.32% بتداولات بأكثر من 5.5 مليار ريال

اقتصاد
“تاسي” ينهي جلسات الأسبوع بتراجع 1.32% بتداولات بأكثر من 5.5 مليار ريال سوق الأسهم السعودية

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” جلسات نهاية الأسبوع اليوم الخميس، على تراجع 161.04 نقطة بنسبة 1.32%، وأغلق عند مستوى 11,995.99 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في جلسة اليوم أكثر من 221.7 مليون سهم، بقيمة سوقية وصلت لأكثر من 10.6 مليار ريال عبر تنفيذ 484.1 ألف صفقة بقيمة تداول بلغت أكثر من 5.5 مليار ريال.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

وشهدت جلسة نهاية الأسبوع اليوم، ارتفاع أسهم 63 شركة، فيما أغلقت 154 شركة على تراجع من إجمالي عدد الشركات المدرجة بالسوق البالغة 234 شركة.

اقرأ أيضًا: 1166 صفقة عبر البورصة العقارية اليوم

وجاءت شركات الباحة وأيان وكابلات الرياض وأنابيب الشرق وجزيرة تكافل في صدارة الشركات الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحت بين 7.69 إلى 4.74%.

وكانت شركات بوبا العربية وبي اس اف والخليجية العامة ونسيج والعربية، هي الأكثر انخفاضًا خلال جلسة اليوم بنسب تراوحت بين 6.59 إلى 4.39%.

مؤشر “نمو”

وتراجع مؤشر السوق الموازية “نمو” بنسبة 0.62% بانخفاض 165.43 نقطة وأغلق عند مستوى 26679.57 نقطة.

Restaurant

إخترنا لك

Zamzam Lounge: أجواء قهوة فاخرة

Zamzam Lounge: أجواء قهوة فاخرة

مقهى
مطعم الشرفة: إطلالة ساحرة على الكعبة

مطعم الشرفة: إطلالة ساحرة على الكعبة

مطعم
جميع حقوق النشر محفوظة لمنصة الوئام - ٢٠٢٤
تابعنا: