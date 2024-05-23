ريال مدريد على صدارة أغلى أندية العالم

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

23 مايو 2024

ريال مدريد على صدارة أغلى أندية العالم

رياضة
ريال مدريد على صدارة أغلى أندية العالم

احتل نادي ريال مدريد صدارة قائمة الأندية الأغلى في العالم للعام الثالث على التوالى وفقا لمجلة فوربس.

وكشف الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد عن اختيار ريال مدريد علي رأس قائمة الأغلى فى العالم بقيمة 6.6 مليار دولار، وتشير مجلة فوربس الي ان قيمة ريال مدريد حققت نمواً بنسبة 9 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

كما أشار التقرير الي ان ريال مدريد هو الفريق الذي حقق أعلى دخل بقيمة 873 مليون دولار، والذى فاز بخمسة من آخر 10 ألقاب في مسابقة دورى أبطال أوروبا، وأنه يكسب في المتوسط 205 ملايين دولار سنوياً من رعاة قمصانه، ما يمثل أعلى رقم في كرة القدم.

 

وفيما يلي قائمة الأندية الاغلي في العالم:

 

المركز – النادي – القيمة بملايين الدولارات

 

1 ريال مدريد 6.6 مليار دولار

 

2 مانشستر يونايتد 6.5 مليار دولار

 

3 برشلونة 5.6 مليار دولار

 

4 ليفربول 5.3 مليار دولار

 

5 مانشستر سيتي 5.1 مليار دولار

 

6 بايرن ميونخ 5 مليار دولار

 

7 باريس سان جيرمان 4.4 مليار دولار

 

8 توتنهام 3.2 مليار دولار

 

9 تشيلسي 3.1 مليار دولار

 

10 أرسنال 2.6 مليار دولار

Restaurant

إخترنا لك

Zamzam Lounge: أجواء قهوة فاخرة

Zamzam Lounge: أجواء قهوة فاخرة

مقهى
مطعم الشرفة: إطلالة ساحرة على الكعبة

مطعم الشرفة: إطلالة ساحرة على الكعبة

مطعم
جميع حقوق النشر محفوظة لمنصة الوئام - ٢٠٢٤
تابعنا: