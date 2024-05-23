ريال مدريد على صدارة أغلى أندية العالم

احتل نادي ريال مدريد صدارة قائمة الأندية الأغلى في العالم للعام الثالث على التوالى وفقا لمجلة فوربس.

وكشف الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد عن اختيار ريال مدريد علي رأس قائمة الأغلى فى العالم بقيمة 6.6 مليار دولار، وتشير مجلة فوربس الي ان قيمة ريال مدريد حققت نمواً بنسبة 9 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

كما أشار التقرير الي ان ريال مدريد هو الفريق الذي حقق أعلى دخل بقيمة 873 مليون دولار، والذى فاز بخمسة من آخر 10 ألقاب في مسابقة دورى أبطال أوروبا، وأنه يكسب في المتوسط 205 ملايين دولار سنوياً من رعاة قمصانه، ما يمثل أعلى رقم في كرة القدم.

وفيما يلي قائمة الأندية الاغلي في العالم:

المركز – النادي – القيمة بملايين الدولارات

1 ريال مدريد 6.6 مليار دولار

2 مانشستر يونايتد 6.5 مليار دولار

3 برشلونة 5.6 مليار دولار

4 ليفربول 5.3 مليار دولار

5 مانشستر سيتي 5.1 مليار دولار

6 بايرن ميونخ 5 مليار دولار

7 باريس سان جيرمان 4.4 مليار دولار

8 توتنهام 3.2 مليار دولار

9 تشيلسي 3.1 مليار دولار

10 أرسنال 2.6 مليار دولار