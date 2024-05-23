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23 مايو 2024

“أراض مسروقة”.. مدعون هولنديون ينظرون شكوى ضد “بوكينج” بسبب المستوطنات الإسرائيلية

منوعات
“أراض مسروقة”.. مدعون هولنديون ينظرون شكوى ضد “بوكينج” بسبب المستوطنات الإسرائيلية

قال مدعون هولنديون، الخميس، إنهم ينظرون في شكوى جنائية ضد “بوكينج” Booking.com بسبب إدراجها عقارات للإيجار في المستوطنات الإسرائيلية.

وقالت منظمة “سومو” الهولندية -غير الربحية- إنها قدمت الشكوى إلى المدعي العام الهولندي في نوفمبر الماضي، مع ثلاث جماعات أخرى لحقوق الإنسان، لكنها لم تعلن عنها من قبل.

وفي شكواها، تتهم المنظمات Booking.com بـ “التربح من جرائم الحرب، من خلال تسهيل استئجار منازل لقضاء العطلات على الأراضي المسروقة من السكان الفلسطينيين الأصليين”.

ويدرس ممثلو الادعاء الشكوى، لكنهم لم يتمكنوا من إعطاء جدول زمني لاتخاذ قرار بشأن الخطوات الإضافية المحتملة، حسبما قال المتحدث بريشي فان دي موسديك.

وردًا على ذلك، قالت “بوكينج” إنها “لا تتفق مع المزاعم وأنه لا توجد قوانين تحظر الإدراج في المستوطنات الإسرائيلية، في حين أن مجموعة من قوانين الولايات الأمريكية تحظر سحب الاستثمارات من المنطقة”.

وقال متحدث باسم الشركة: “تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات الأخرى التي حاولت سحب أنشطتها، ونتوقع أن يحدث الشيء نفسه في حالتنا”.

وقالت “سومو” إن أبحاثها أظهرت أن منصة بوكينج عرضت ما يصل إلى 70 قائمة لعقارات في القدس الشرقية والضفة الغربية بين عامي 2021 و2023.

وجادلت بأن الإيرادات المكتسبة من تأجير تلك الممتلكات هي “عائدات من أنشطة إجرامية”، وأنه من خلال حجز هذه العائدات في هولندا، تنتهك الشركة قواعد مكافحة غسيل الأموال الهولندية.

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