محلل سياسي لـ”الوئام”: عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ممكنة لكن بشرط

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

23 مايو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ممكنة لكن بشرط

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ممكنة لكن بشرط

يمثل إعلان أيرلندا والنرويج وأسبانيا يوم أمس الاعتراف، بالدولة الفلسطينية المستقلة بداية مرحلة جديدة من الإجماع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، ويأتي ذلك بالتزامن مع وثيقة أوروبية داخلية توضح أن الاتحاد الأوروبي يقترح عقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط في نهاية يونيو 2024، حيث تتحدث تلك الوثيقة عن إمكانية عقد مؤتمر تحضيري للسلام في الشرق الأوسط، الأمر الذي سيزيد من الضغط الدولي لحصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وتعليقًا على الأمر قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن حصول فلسطين على العضوية الكاملة يستدعي موافقة أو على الأقل امتناع الولايات المتحدة عن استخدام الفيتو في مجلس الأمن.

وأضاف “مطاوع” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن تصويت الجمعية العامة بأغلبية 143 صوتًا مع هذا القرار من الممكن أن يشكل ضغطا على الولايات المتحدة.

وتابع السياسي الفلسطيني: “من الممكن أن يكون هذا ثمناً لمعاقبة نتنياهو أو على الأقل للوصول لتفاهمات أمريكية عربية بشأن الوضع في فلسطين خلال الفترة المقبلة”.

يذكر أن إسرائيل استدعت سفيرَيها في إيرلندا والنرويج “لإجراء مشاورات طارئة” بعد تحرك هذين البلدين نحو الاعتراف بدولة فلسطين، كما هددت بفرض عقوبات على إسبانيا وإيرلندا والنرويج أو المعاملة بالمثل، في ظل إمكانية اعتراف بعض الدول الأوروبية الأخرى بفلسطين مستقبلا فيما رحبت السعودية وفلسطين والعديد من الدول العربية بقرار الدول الثلاث.

Restaurant

إخترنا لك

Zamzam Lounge: أجواء قهوة فاخرة

Zamzam Lounge: أجواء قهوة فاخرة

مقهى
مطعم الشرفة: إطلالة ساحرة على الكعبة

مطعم الشرفة: إطلالة ساحرة على الكعبة

مطعم
جميع حقوق النشر محفوظة لمنصة الوئام - ٢٠٢٤
تابعنا: