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فريق التحرير

23 مايو 2024

ريال مدريد يحدد بديل توني كروس

رياضة
ريال مدريد يحدد بديل توني كروس

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس أن نادى ريال مدريد الإسباني استقر على بديل نجمه الألماني توني كروس الذي اعتزاله رسميًا نهاية الموسم الجاري، عقب بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

وأكدت صحيفة “آس” الإسبانية أن هناك لاعبين يمكن أن يحلا محل كروس في خط وسط ريال مدريد وهما رودري لاعب مانشستر سيتي، وجوشوا كيميش لاعب بايرن ميونخ، المرشحان لخلافة كروس في ريال مدريد.

وينتهي عقد رودري مع مانشستر سيتي في يونيو 2027، وسيكون على ريال مدريد التفاوض مع النادي الإنجليزي.

فيما يرتبط كيميتش بعقد مع بايرن ميونخ حتي يونيو 2025، ولم يصل لاتفاق لتوقيع عقد جديد، وارتبط بالفعل بإمكانية الرحيل، مع اهتمام برشلونة بالتعاقد معه

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