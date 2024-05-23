طاقم تحكيم مباراة الهلال والطائي في دوري روشن

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الهلال والطائي التي ستقام في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويلاقي الهلال نظيره الطائي على ملعب نادي الشباب في الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن السعودي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 90 نقطة، حيث خاض 33 مباراة، فاز في 27 لقاء، وتعادل في 3 مواجهات ولم يخسر خلال مشواره بالبطولة.

ونجح الهلال في حصد لقب الدوري السعودي، لهذا الموسم، وقبل انتهاء البطولة بثلاث جولات، وبالتحديد بعد الفوز على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف.

جدير بالذكر أن الهلال يعد الأكثر تتويجًا بلقب الدوري السعودي بواقع 19 لقبًا.

طاقم تحكيم مباراة الهلال والطائي:

وأسند الاتحاد السعودي طاقم تحكيم مباراة الهلال والطائي إلى الحكم فيصل البلوي، ويعاونه سعد السبيعي، سعيد آل مهدي.

وعبد الصمد بكري حكمًا رابعًا، ومحمد السماعيل حكم الفيديو، ويعاونه محمد وزي.