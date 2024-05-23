عودة الدوسري.. تشكيل الهلال أمام الطائي في دوري روشن

أعلن جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الطائي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويلاقي الهلال نظيره الطائي على ملعب نادي الشباب في الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن السعودي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 90 نقطة، حيث خاض 33 مباراة، فاز في 27 لقاء، وتعادل في 3 مواجهات ولم يخسر خلال مشواره بالبطولة.

ونجح الهلال في حصد لقب الدوري السعودي، لهذا الموسم، وقبل انتهاء البطولة بثلاث جولات، وبالتحديد بعد الفوز على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف.

تشكيل الهلال الرسمي أمام الطائي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، رينان لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، مالكوم، ميشايل ديلجادو.

خط الهجوم: سالم الدوسري، مالكوم، ألكسندر ميتروفيتش.