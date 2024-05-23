فيلم “نورة” يُعرض في مهرجان “كان”.. إنجاز غير مسبوق للسينما السعودية

عُرض، اليوم الخميس، فيلم “نورة” المدعوم من قبل صندوق البحر الأحمر التابع لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي ضمن قسم “نظرة ما” في الدورة الــ77 لمهرجان كان السينمائي.

ويصبح بذلك أول فيلم سعودي يتمكن من الوصول إلى القائمة الرسمية لمهرجان كان السينمائي، محققًا بذلك إنجازًا غير مسبوق للسينما السعودية.

وحظي فيلم “نورة” بدعم من قِبل صندوق البحر الأحمر التابع لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، وصوِّر بالكامل في مدينة الفن والتاريخ “العُلا” الواقعة شمال غربي المملكة.

وتكوّن طاقم العمل بنسبة 40% من السعوديين، في إشارة واضحة للدعم الكبير الذي تحظى به الصناعة السينمائية محليًا، ومن المقرّر أن يُعرض الفيلم الذي حصل على توزيع عالمي، في صالات العرض السعودية والعالمية بتاريخ 20 يونيو 2024.