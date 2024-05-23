جاياردو يُعلن تشكيل الاتحاد الرسمي أمام ضمك

أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، عن تشكيل الفريق الرسمي أمام ضمك في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويواجه الاتحاد نظيره ضمك في المباراة التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الفيصل الرياضية، في الجولة الثالثة والثلاثين.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 51 نقطة، حصيلة 32 مباراة، حيث فاز في 15 لقاء، وتعادل في 6 مواجهات، وخسر 11 مرة.

فيما يتواجد ضمك في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 40، خاض 32 مباراة، فاز خلالهم في 10 مواجهات وتعادل في مثلهم، وخسر في 12 لقاء.

تشكيل الاتحاد أمام ضمك:

حراسة المرمى: محمد المحاسنة.

خد الدفاع: سعد آل موسى، حسن قادش، فواز الصقور، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: عوض الناشري، نجولو كانتي، فيصل الغامدي.

خط الهجوم: أحمد الغامدي، فيليبي جوتا، طلال حاجي.