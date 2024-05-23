تشكيل الأهلي أمام الرائد في دوري روشن

أعلن المدير الفني لفريق الأهلي الألماني ماتياس يايسله، عن تشكيل فريقه الرسمي أمام الرائد، في المباراة التي ستقام مساء اليوم الخميس، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الرائد في المباراة التي ستقام على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، في الجولة الـ 33 من دوري روشن.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 61 نقطة، حيث خاض 32 مباراة، فاز في 18 لقاء، وتعادل في 7 مواجهات وخسر في مثلهم.

فيما يأتي الرائد في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 35 نقطة، جمعهم من خوضه 32 لقاء، فاز في 9 مواجهات، وتعادل في 8 مواجهات، وخسر في 15 لقاء.

تشكيل الأهلي أمام الرائد:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: روجير إيبانيز، ميريح ديميرال، عبدالباسط هندي، سعد بالعبيد.

خط الوسط: فرانك كيسيه، زياد الجهني، فهد الرشيدي، سيمحان النابت.

خط الهجوم: فراس البريكان، روبرتو فيرمينو.