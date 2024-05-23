كاسترو يُعلن تشكيل النصر الرسمي ضد الرياض في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق النصر، بقيادة لويس كاسترو عن تشكيل فريقه الرسمي أمام الرياض، في المباراة التي ستجمع الفريقين، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

النصر يواجه الرياض في المباراة التي ستقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في الجولة الـ 33 من دوري روشن.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 78 نقطة، حيث خاض 32 مباراة، نجح العالمي في الفوز 25 لقاء، وتعادل في 3 مواجهات، بينما خسر 4 مرات.

بينما يأتي الرياض في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 31 نقطة، حيث لعب 32 مباراة، فاز في 7 مواجهات، وتعادل في 10 لقاءات، وخسر في 15 مرة.

تشكيل النصر أمام الرياض:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، إيميريك لابورت، إليكس تيليس.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، مارسيليو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: أيمن يحيى، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.