الاتحاد السعودي يُعلن طاقم تحكيم مباراة النصر والرياض

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة النصر والرياض، في المباراة التي ستجمع الفريقين، ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

والنصر يواجه الرياض في المباراة التي ستقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في الجولة الـ 33 من دوري روشن.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 78 نقطة، حيث خاض 32 مباراة، نجح العالمي في الفوز 25 لقاء، وتعادل في 3 مواجهات، بينما خسر 4 مرات.

بينما يأتي الرياض في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 31 نقطة، حيث لعب 32 مباراة، فاز في 7 مواجهات، وتعادل في 10 لقاءات، وخسر في 15 مرة.

طاقم تحكيم مباراة النصر والرياض:

ويُدير مباراة النصر والرياض الحكم خالد الطريس، ويعاونه محمد العبكري، وعبد الرحيم الشهري.

وعبد الرحمن السلطان حكمًا رابعًا، وممدوح آل شهدان حكم لتقنية الفيديو، ويعاونه مفرح آل حسن.