أختار الاتحاد السعودي، طاقم تحكيم سلوفيني لإدارة مباراة الأهلي والرائد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي يلاقي نظيره الرائد في المباراة التي ستقام على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، في الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن السعودي.

ويقع الأهلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 61 نقطة، حيث خاض 32 مباراة، فاز في 18 لقاء، وتعادل في 7 مواجهات وخسر في مثلهم.

في المقابل يتواجد الرائد في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 35 نقطة، جمعهم من خوضه 32 لقاء، فاز في 9 مواجهات، وتعادل في 8 مواجهات، وخسر في 15 لقاء.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والرائد:

وُيدير مباراة الأهلي والرائد الحكم السلوفيني راد أوبرينوفيتش، ويعاونه مواطنه جوري برابروتنيك، وجريجا كورديز

والسعودي تركي هشلان حكمًا رابًعا، والسلوفيني ألين بوروشاك حكم لتقنية الفيديو، ويساعده السعودي فهد العمري.