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23 مايو 2024

التقنيات الحديثة في خدمة الحجاج.. “شؤون الحرمين” تُعلن خطتها التشغيلية

محليات
التقنيات الحديثة في خدمة الحجاج.. “شؤون الحرمين” تُعلن خطتها التشغيلية

أعلن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الخميس، خطة الشؤون الدينية التشغيلية لموسم حج هذا العام.

وتُعدّ أكبر خطة تتضمن محاور إثرائية متنوعة ومحورية لخدمة ضيوف الرحمن واستثمار التقانة من أجل التيسير والتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.

وترتكز على إثراء تجربة ضيوف الرحمن دينياً، وتهيئة الأجواء التعبدية لهم، وإطلاق 120 مبادرة إثرائية دينية متنوعة في موسم الحج.

وأوضح السديس خلال تدشين الخطة بمقر رئاسة الشؤون الدينية بمكة المكرمة أن الخطة هي نتاج عمل فريق الرئاسة من الإعداد والتخطيط والدراسات الدؤوبة، عطفاً على ما تحقق من إنجازات في المواسم الماضية، في تناغم وتكامل مع مختلف الجهات العاملة في الحرمين الشريفين، التي تتكاتف وتتعاضد مع الرئاسة، وتعمل ليل نهار لخدمة ضيوف الرحمن.

ولفت إلى أن خطة الرئاسة لهذا العام تعد الأكبر؛ بعد استحداث الرئاسة بتخصصاتها الدينية البحتة.

ونوّه بالدعم والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين من أجل خدمة ضيوف الرحمن ومتابعتهما، جميع الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين، وتعزيز قيم التسامح والوسطية والاعتدال، والتأكيد على ريادة المملكة الدينية العالمية ونشر تعاليم الشريعة السمحة المتسمة بالوسطية والاعتدال.

وأوضح أن الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام تتمحور في مسارات دينية إثرائية متنوعة، معلنا إطلاق أكثر من 120 مبادرة رئيسية ومصاحبة، إلى جانب فعاليات، ومئات من البرامج الدينية التي تتضمن دروساً علمية وتوجيهية وإرشادية.

‎وأكد السديس أن الرئاسة تحرص في خطتها لهذا العام على تكريس العمل التطوعي والإنساني، حيث يعد الحرمان الشريفان بيئتين جاذبتين للعمل التطوعي، انطلاقاً من قيمنا الدينية والسعودية، التي تؤكد على معاني الكرم والحفاوة والترحيب.

كما تتضمن الخطة المحور الرقمي، وتعميق التجربة الرقمية الدينية للحرمين الشريفين وتجويدها، بما يسهم في تكامل منظومة الخدمات الرقمية الدينية، واستثمار التقانة والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الذكية، والإعلام الرقمي، وتفعيل المبادرات النوعية الدينية؛ نحو الريادة الرقمية وتقليص حاجز المكان والزمان عبر التطبيقات.

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