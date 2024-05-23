الهلال يتقدم على الطائي بهدفي الدوسري وميشايل في الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على نظيره الطائي بهدفين دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويلاقي الهلال نظيره الطائي على ملعب نادي الشباب في الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن السعودي.

وسجل سالم الدوسري لاعب الهلال الهدف الأول للزعيم في الدقيقة 17، وعزز زميله ميشايل تقدم الأزرق بالهدف الثاني في الدقيقة 44.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 90 نقطة، حيث خاض 33 مباراة، فاز في 27 لقاء، وتعادل في 3 مواجهات ولم يخسر خلال مشواره بالبطولة.

جدير بالذكر بأن الهلال نجح في حصد لقب الدوري السعودي، لهذا الموسم، وقبل انتهاء البطولة بثلاث جولات، وبالتحديد بعد الفوز على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف.