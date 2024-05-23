خبير سياسي لـ”الوئام”: مساندة أمريكا لإسرائيل تجعل القرارات الدولية ضد نتنياهو تحصيل حاصل

يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في الأراضي الفلسطينية وقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة، والعمل على مواصلة الاستيطان واستهداف المدنيين ودفع الفلسطينيين قسريا نحو التهجير.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مصدر دبلوماسي رفيع، إن محكمة العدل الدولية تستعد لإصدار أمر بوقف الحرب في قطاع غزة، فما قيمة هذا القرار حال صدوره؟ وهل له تأثيرات أو إلزامات على إسرائيل أم لا؟.

في السياق، يرى يسري عبيد، الباحث في الشؤون الدولية والإقليمية، أنّ “قيام محكمة العدل الدولية بإصدار قرار بوقف الحرب في غزة، لن يكون مؤثرا فعليا على الأرض، والمحكمة الدولية لن تكون أكثر قوة في قراراتها من مجلس الأمن الدولي الذي أصدر قرارات بوقف الحرب في القطاع، وظلت دون تنفيذ حتى الآن”.

ويضيف يسري عبيد، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن “قرار وقف الحرب من محكمة العدل الدولية حال صدوره، سيكون بمثابة ورقة ضغط على إسرائيل لتخفيف وطأة العمليات القتالية على المدنيين في القطاع، لكن لن يكون أداة لوقف الحرب، ورأينا خلال الأيام الماضية ردود الفعل الإسرائيلية والأمريكية والغربية الرافضة لقرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن استصدار مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل، ووزير دفاعه يوآف جالانت”.

ويوضح الباحث في الشؤون الدولية والإقليمية أن “إسرائيل تظن نفسها فوق الشرعية الدولية، كونها مدعومة بشكل مطلق من أمريكا، وأي قرارات صادرة عن مؤسسات دولية ستكون تحصيل حاصل، بل وتتهم حكومة إسرائيل المؤسسات الدولية صاحبة القرارات بأنها داعمة للإرهاب وتشجع على العنف ودعم حركة حماس”.