الرياض يتفوق على النصر بهدفين في الشوط الأول

نجح فريق الرياض في التقدم على نظيره النصر بهدفين دون رد، في الشوط الأول من المباراة المقامة حاليًا ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

والنصر يواجه الرياض في المباراة التي ستقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في الجولة الـ 33 من دوري روشن.

وسجا أوتافيو لاعب النصر هدف العالمي في الدقيقة 15، فيما عاد الرياض للمباراة وسجل أنتوني غراي لاعب الرياض الهدف الأول والتعادل لفريقه في الدقيقة 26

فيما عزز محمد العقل لاعب الرياض تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 45+1، لينتهي الشوط الأول بتقدم الرياض على النصر.

ودخل النصر المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 78 نقطة، حيث خاض 32 مباراة، نجح العالمي في الفوز 25 لقاء، وتعادل في 3 مواجهات، بينما خسر 4 مرات.

بينما يأتي الرياض في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 31 نقطة، حيث لعب 32 مباراة، فاز في 7 مواجهات، وتعادل في 10 لقاءات، وخسر في 15 مرة.