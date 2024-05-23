الجيش الإيراني يعلن: لا علامات لإطلاق رصاص على جسم مروحية الرئيس الراحل

نشر الجيش الإيراني، مساء اليوم الخميس، النتائج الأولية للتحقيق في حادثة مروحية الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.
وأعلن الجيش الإيراني ألا آثار لطلقات على مروحية الرئيس الراحل.
تفاصيل التقرير:
– مروحية الرئيس واصلت مسيرها المخطط مسبقاً ولم تخرج عنه
– طيار المروحية أجرى اتصالاً مع المروحيتين ضمن قافلة الرئيس
– لم يلاحظ أي أثر لإصابة بالرصاص أو ما شابه ذلك على حطام المروحية
– مروحية الرئيس احترقت عقب اصطدامها بالمنحدرات
– عمليات البحث استمرت حتى الساعة الخامسة صباحاً بسبب وعورة المنطقة والضباب الكثيف وبرودة الجو
– العملية انتهت بعد العثور على موقع سقوط المروحية عبر المسيرات الإيرانية وثم توجهت فرق الإنقاذ نحو الموقع
– لم يتم رصد أي نقطة مشبوهة في اتصالات وحوارات طاقم المروحية مع برج المراقبة
– تم جمع جزء كبير من الوثائق والآثار المرتبطة بالحادث لكن دراستها بشكل أعمق تحتاج إلى المزيد من الوقت