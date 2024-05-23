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24 مايو 2024

سلمان الدوسري: مخرجات مجلس وزراء إعلام “التعاون الخليجي” غير مُرضية.. والسعودية قدمت مشروعاً للتطوير

منوعات
سلمان الدوسري: مخرجات مجلس وزراء إعلام “التعاون الخليجي” غير مُرضية.. والسعودية قدمت مشروعاً للتطوير

صرّح وزير الإعلام سلمان الدوسري بأن السعودية تقدّمت بمشروع لدعم وتطوير أداء مجلس الإعلام لدول الخليج، لافتاً إلى دراسة المشروع خلال 60 يوماً قبل عرضه على وزراء الإعلام بدول الخليج.

وعقد وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم الـ27 في الدوحة، اليوم الخميس، لبحث الملفات الإعلامية المشتركة.

وقال في مقابلة مع قناة “الإخبارية”: “اتفقت مع زملائي الوزراء على إننا غير راضين عن مخرجات المجلس، وعلى آلية تطويرية لمخرجاته”.

وأضاف: “نأمل من خلال المشروع في تطوير أداء المجلس بما يتوافق مع تطلعات قادة دول الخليج”.

وناقش الاجتماع التعاون الإعلامي المشترك، بما في ذلك تنظيم الإعلانات التجارية الإلكترونية، إعداد خطة توعوية لحماية الأخلاق وغرس القيم الخليجية، وإطلاق مبادرة للسلامة الرقمية للأطفال.

كما بحث الوزراء إنتاج دراما وإذاعة وبرامج تستهدف الشباب في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إنتاج برامج تلفزيونية هادفة وأمسية خليجية تلفزيونية تتزامن مع الدورة 45 للمجلس الأعلى.

تأسس مجلس الإعلام لدول الخليج العربية عام 1981، ويهدف إلى توحيد العمل الإعلامي الخليجي وتعزيزه والدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية في المحافل الدولية ومواكبة التطورات التقنية الحديثة في مجال الإعلام وتنسيق التعاون بين المؤسسات الإعلامية الخليجية.

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