الهلال يفوز على الطائي بثلاث أهداف مقابل هدف في دوري روشن

حقق فريق الهلال الفوز على نظيره الطائي بثلاث أهداف مقابل هدف، في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال التقى مع نظيره الطائي على ملعب نادي الشباب في الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن السعودي.

وسجل سالم الدوسري لاعب الهلال الهدف الأول للزعيم في الدقيقة 17، وعزز زميله ميشايل تقدم الأزرق بالهدف الثاني في الدقيقة 44، فيما أضاف مالكوم الهدف الثالث في الدقيقة 60.

واستطاع الطائي تقليص الفارق بتسجيله هدف وحيد عن طريق لاعبه أندريه كورديا، وكان ذلك في الدقيقة 64.

وبهذه النتيجة نجح فريق الهلال في حصد ثلاث نقاط جديدة، ليصبح رصيده 93 نقطة، محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي.

فيما تجمد رصيد الطائي عند النقطة 31، متواجدًا في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، حيث خاض 33 مباراة، فاز في 8 مباريات، وتعادل في 7 مواجهات، بينما خسر في 18 لقاء.

جدير بالذكر بأن الهلال نجح في حصد لقب الدوري السعودي، لهذا الموسم، وقبل انتهاء البطولة بثلاث جولات، وبالتحديد بعد الفوز على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف.