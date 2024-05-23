النصر يتعادل مع الرياض إيجابيًا في دوري روشن

حسم التعادل الإيجابي أحداث مباراة الرياض والنصر بهدفين لمثلهما في المباراة التي انتهت منذ قليل، ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

والنصر واجه الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي.

وسجل أوتافيو لاعب النصر هدف العالمي في الدقيقة 15، فيما عاد الرياض للمباراة وسجل أنتوني غراي لاعب الرياض الهدف الأول والتعادل لفريقه في الدقيقة 26

فيما عزز محمد العقل لاعب الرياض تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 45+1، وعاد النصر وسجل الهدف الثاني والتعادل في الدقيقة 90+7 عن طريق لاعبه مشاري النمر.

ورفع النصر رصيده إلى النقطة 79، وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث خاض 33 مباراة، نجح العالمي في الفوز 25 لقاء، وتعادل في 4 مواجهات، بينما خسر 4 مرات.

بينما يأتي الرياض في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 32 نقطة، حيث لعب 33 مباراة، فاز في 7 مواجهات، وتعادل في 11 لقاءات، وخسر في 15 مرة.