الشباب يسقط في فخ الهزيمة أمام الاتفاق في الدوري

سقط فريق الشباب في فخ الهزيمة أمام الاتفاق بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت في بطولة الدوري السعودي.

وحل الشباب ضيفًا على نظيره الاتفاق، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، في الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن.

وسجل هدف الاتفاق الوحيد في المباراة أمام الشباب، اللاعب ألفاروميدران في الدقيقة 38 من زمن المباراة، ليحصد الفريق ثلاث نقاط جديدة في رصيده.

ورفع الاتفاق رصيده إلى النقطة 48 متواجدًا في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، حيث فاز في 12 وتعادل في مثلهم، وخسر في 9 مباريات.

وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد الشباب عند النقطة 41، محتلًا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث خاض الليوث 33 مباراة، فاز في 11 مباراة، وتعادل في 8 مواجهات، وخسر في 14 لقاء.